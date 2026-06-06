Porto Sant’Elpidio, esplosione e crollo di una palazzina: tre morti e cinque feriti. Si indaga su una possibile fuga di gas

PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo), 6 giugno 2026 – È di tre vittime e diversi feriti il bilancio del drammatico crollo avvenuto all’alba in una palazzina di via Trentino, probabilmente causato da un’esplosione riconducibile a una fuga di gas.

La prima vittima è Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico e contitolare di una piccola azienda, trovato senza vita sotto le macerie dai soccorritori. Nel corso delle ore successive sono stati recuperati anche i corpi di Ettorina Paccapelo, 89 anni, inizialmente dispersa, e del figlio 60enne, Romano Cerquetti, estratto vivo ma deceduto in ospedale dopo il ricovero.

Il bilancio potrebbe aggravarsi: nell’edificio vivevano anche i genitori del 47enne, entrambi feriti e trasportati all’ospedale Torrette di Ancona. In totale risultano almeno cinque persone coinvolte tra feriti e ricoverati.

Sul posto sono intervenuti oltre 60 vigili del fuoco, tra cui squadre Usar specializzate nella ricerca e soccorso sotto le macerie, unità cinofile, droni per il monitoraggio dall’alto e personale tecnico per la messa in sicurezza dell’area. Presenti anche forze dell’ordine, 118 e protezione civile.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’esplosione sarebbe avvenuta dopo l’accensione di una luce in presenza di una fuga di gas, ma la dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono in corso per accertare l’origine esatta della deflagrazione e eventuali responsabilità.

Anche la Presidente del Consiglio ha espresso cordoglio per la tragedia e vicinanza alle famiglie colpite.