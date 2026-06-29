Mondiale, il Canada vola agli ottavi: Sudafrica battuto 1-0 nel recupero

Il Canada conquista la qualificazione agli ottavi di finale grazie a una vittoria sofferta contro il Sudafrica. Nel primo dei sedicesimi a eliminazione diretta, i padroni di casa si impongono 1-0 con una rete di Stephen Eustaquio nei minuti di recupero, decisiva per staccare il pass per il turno successivo.
Agli ottavi i canadesi affronteranno la vincente della sfida tra Olanda e Marocco.
Il programma dei sedicesimi prosegue domani con Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22.30.
Le altre sfide in calendario sono: Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Portogallo-Croazia, Spagna-Austria, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Costa d'Avorio-Norvegia, Messico-Ecuador, Inghilterra-Congo, Argentina-Capo Verde, Australia-Egitto, Svizzera-Algeria e Colombia-Ghana.