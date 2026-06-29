Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: si cercano ancora migliaia di dispersi. Allarme sciacalli e ospedali al collasso

La Guaira - A giorni dal violento terremoto che ha devastato il Venezuela, resta drammatica la situazione nelle aree più colpite, in particolare a, città trasformata in una sorta di centro fantasma dove il tempo sembra essersi fermato. Tra macerie e palazzi crollati continuano le ricerche di migliaia di dispersi, mentre cresce anche l’allarme per possibili episodi di sciacallaggio.

I vigili del fuoco italiani impegnati nelle operazioni di soccorso stanno lavorando su una segnalazione arrivata da Macuto, nello Stato di La Guaira, relativa a una donna e ai suoi tre figli che potrebbero essere ancora vivi sotto le macerie di uno stabile crollato. Le squadre stanno verificando la presenza di eventuali superstiti attraverso le tecniche di ricerca e ascolto.

Le speranze di trovare persone ancora in vita restano alimentate dai ritrovamenti avvenuti nelle ultime ore. Due undicenni sono stati estratti vivi dopo tre giorni trascorsi sotto le macerie, mentre a Caraballeda un uomo e il figlio adolescente sono stati salvati quattro giorni dopo il sisma.

Intanto il Paese prova lentamente a tornare alla normalità. A Caracas è stata riaperta la metropolitana, ma il sistema sanitario è in forte difficoltà: gli ospedali, dove arrivano feriti provenienti da diverse zone del Venezuela, sono ormai al limite della capacità.

Secondo le stime diffuse dalle autorità, sono circa 680mila i bambini che necessitano di assistenza dopo il terremoto. Tra le vittime accertate figurano anche cittadini stranieri: oltre ai quattro italo-venezuelani, sono numerose le persone appartenenti ad altre comunità. La più colpita risulta quella portoghese, con 28 morti e 85 dispersi, seguita dalla comunità spagnola con 9 vittime e 131 dispersi.

Mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, nelle zone più devastate resta alta la tensione per il rischio di nuovi crolli e per la necessità di garantire sicurezza, assistenza e beni essenziali alla popolazione colpita.