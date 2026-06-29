Messaggio di cordoglio e vicinanza del Cav. Dott. Antonio Cirillo al popolo Venezuelano

Da Barletta, l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, Cav. Dott. Antonio Cirillo, esprime il suo più profondo cordoglio e la sua vicinanza al popolo venezuelano, duramente colpito dal tragico sisma che ha devastato la nazione.
In questo momento di indicibile dolore, giunga al Venezuela un forte messaggio di affetto, solidarietà e amore fraterno. Le nostre preghiere sono rivolte a tutte le famiglie colpite e a coloro che stanno affrontando questa immane tragedia.
Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, insieme alla comunità di Barletta, si stringe idealmente al dolore di una nazione amica, ribadendo l'impegno costante nella costruzione di un mondo basato sulla fratellanza e sulla solidarietà umana.
"Siamo vicini al popolo venezuelano con tutto il nostro cuore" dichiara l'Ambasciatore.
NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.