Messaggio di cordoglio e vicinanza del Cav. Dott. Antonio Cirillo al popolo Venezuelano



Da Barletta, l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, Cav. Dott. Antonio Cirillo, esprime il suo più profondo cordoglio e la sua vicinanza al popolo venezuelano, duramente colpito dal tragico sisma che ha devastato la nazione. Da Barletta, l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale,, esprime il suo più profondo cordoglio e la sua vicinanza al popolo venezuelano, duramente colpito dal tragico sisma che ha devastato la nazione.





​In questo momento di indicibile dolore, giunga al Venezuela un forte messaggio di affetto, solidarietà e amore fraterno. Le nostre preghiere sono rivolte a tutte le famiglie colpite e a coloro che stanno affrontando questa immane tragedia.





​Il Cav. Dott. Antonio Cirillo, insieme alla comunità di Barletta, si stringe idealmente al dolore di una nazione amica, ribadendo l'impegno costante nella costruzione di un mondo basato sulla fratellanza e sulla solidarietà umana.





​"Siamo vicini al popolo venezuelano con tutto il nostro cuore" dichiara l'Ambasciatore.





​NO ALLA VIOLENZA - SÌ ALLA VITA.