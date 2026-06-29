Germania, sparatoria a Stade: cinque morti e diversi feriti. Fermate due persone

Stade - È diil bilancio della sparatoria avvenuta oggi a, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania, al confine con Amburgo. Lo ha comunicato la polizia, precisando che ci sono anche, il cui numero non è ancora stato definito.

Gli spari sono stati esplosi intorno alle 13.15 nel centro storico della città, che conta circa 50mila abitanti. Le forze dell’ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona mentre proseguono gli accertamenti.

La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Non è infatti stato stabilito con certezza se i colpi siano stati esplosi all’interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze della struttura, come riportato dai media locali.

La polizia ha reso noto che due persone sono state fermate in relazione all’accaduto. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’identità dei fermati, né sulle possibili motivazioni del gesto.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti, individuare eventuali responsabilità e chiarire il movente della sparatoria. Le informazioni restano ancora frammentarie.