Sinner soffre ma passa il primo turno: battuto Kecmanovic in cinque set

Esordio più complicato del previsto per Jannik Sinner, che supera il primo turno dopo una vera battaglia contro un ottimo Miomir Kecmanovic. L’azzurro si è imposto al termine di cinque set molto intensi con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3, in una partita durata poco meno di quattro ore.

La gara era iniziata in salita per il numero uno azzurro, apparso contratto e falloso soprattutto con il dritto. Kecmanovic ha approfittato delle incertezze iniziali portandosi avanti di un set, poi Sinner ha reagito nel secondo parziale ristabilendo la parità.

Il momento più delicato del match è arrivato nel terzo set: il serbo ha vinto il tiebreak dopo aver anche annullato un set point, riportandosi avanti due set a uno. A quel punto la partita sembrava poter prendere una direzione imprevedibile.

Nel quarto set, però, Sinner ha cambiato marcia, aumentando ritmo e precisione e dominando l’avversario. Il quinto e decisivo parziale ha confermato il cambio di inerzia: l’azzurro ha controllato gli scambi con maggiore solidità chiudendo il match con autorità.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge un traguardo storico: successo numero 94 nei tornei dello Slam, eguagliando Nicola Pietrangeli come miglior risultato italiano di sempre in questa statistica.

Un debutto faticoso, ma superato con carattere: il cammino del campione in carica prosegue.