Mantova, incendio in un magazzino Versalis: nube tossica e 800 evacuati, allerta aria nell’area industriale

Mantova - Un incendio è divampato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova, provocando una densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Circa 800 persone sono state evacuate e al momento non risultano feriti.

Le fiamme hanno interessato un’area di stoccaggio di materiale plastico, generando un rapido sviluppo del rogo e rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza dell’intero sito industriale. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per contenere l’incendio e limitare la propagazione del fumo.

L’ARPA Lombardia ha attivato il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona, avviando rilevazioni per valutare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti derivanti dalla combustione dei materiali plastici.

In via precauzionale, il sindaco di Mantova ha disposto l’invito alla popolazione a restare in casa, tenere chiuse le finestre e limitare gli spostamenti all’esterno. Misure analoghe sono state adottate anche nei comuni limitrofi dell’area industriale, tra cui Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, Borgo Virgilio e Suzzara.

In alcuni casi è stato disposto il rientro degli alunni impegnati nelle attività estive negli edifici scolastici, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata dal rogo.