Lombardia, il maltempo provoca danni: scuola scoperchiata nel Mantovano

Mantova - Il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime ore, con piogge intense e forti raffiche di vento, ha causato numerosi disagi soprattutto nelle province di Milano e Mantova.

Nel Milanese si registrano alberi abbattuti e diversi allagamenti, con criticità diffuse alla viabilità e interventi dei Vigili del Fuoco in più punti del territorio.

L’episodio più rilevante si è verificato nel Mantovano, nel comune di San Giovanni in Croce, dove una scuola è stata parzialmente scoperchiata a causa delle forti raffiche di vento. La struttura ha subito danni significativi, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’edificio, evitando ulteriori rischi per l’area e verificando le condizioni della struttura scolastica.

Le autorità locali stanno ora monitorando la situazione, mentre proseguono le operazioni di ripristino e verifica dei danni causati dal maltempo.