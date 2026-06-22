Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti in auto: si indaga sull’ipotesi del colpo di calore

Parigi - Tragedia nel sud della Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di lunedì all’interno di un’auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, nel dipartimento del Vaucluse, a circa trenta chilometri da Avignone.

Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto, i due piccoli erano già in arresto cardiorespiratorio. Nonostante i tentativi di rianimazione, per entrambi non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Carpentras ha aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi principale seguita dagli inquirenti è quella di un decesso causato da un colpo di calore.

Temperature vicine ai 39 gradi

“Le cause della morte sono ancora da accertare, ma si privilegia la pista del caldo”, ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Carpentras, Hélène Mourges.

La tragedia si è verificata in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate. Nel dipartimento del Vaucluse il termometro ha sfiorato i 39 gradi e le autorità avevano diramato un’allerta arancione per l’ondata di calore che sta interessando gran parte del territorio francese.

Gli esperti ricordano che, in condizioni simili, la temperatura all’interno di un’automobile può aumentare rapidamente, superando di molti gradi quella esterna e diventando potenzialmente letale in pochi minuti.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due bambini sarebbero saliti all’interno del veicolo senza che la madre, una donna di 33 anni, se ne accorgesse. Per cause ancora da chiarire, i piccoli sarebbero poi rimasti bloccati nell’abitacolo.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire come i bambini siano riusciti ad accedere all’auto e per quanto tempo vi siano rimasti prima del tragico ritrovamento.

La vettura era parcheggiata nel garage di una residenza situata nel quartiere Bois de l’Ubac. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione ogni fase della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L’intera comunità locale è sotto shock per una tragedia che riporta l’attenzione sui rischi legati alle alte temperature e sulla pericolosità degli abitacoli chiusi durante le ondate di calore.