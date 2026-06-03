Cobolli nella storia: prima semifinale Slam al Roland Garros

Parigi - Impresa diche approda per la prima volta in carriera in semifinale in uno Slam, al, superando il canadesecon il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco.

Una partita complessa, condizionata anche dal vento nelle fasi iniziali, in cui Cobolli ha faticato a trovare continuità, cedendo il primo set. Dal secondo parziale però l’azzurro ha cambiato passo, aumentando l’intensità negli scambi da fondo campo e migliorando sensibilmente la resa al servizio, fino a ribaltare l’inerzia dell’incontro.

La vittoria contro la testa di serie numero quattro rappresenta il successo più importante della carriera del tennista romano, protagonista di una prestazione solida anche nei momenti di maggiore pressione. Cobolli ha gestito con lucidità i passaggi chiave del match, chiudendo in quattro set e conquistando un traguardo storico.

In semifinale affronterà il vincente del derby italiano tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, assicurando comunque all’Italia la presenza di un rappresentante in finale del torneo parigino.

Per Cobolli si apre ora la fase più delicata e prestigiosa del torneo: un percorso che, dopo questa affermazione, lo proietta stabilmente tra i protagonisti del tennis internazionale.