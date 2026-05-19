Trump: “Sospeso un attacco all’Iran su richiesta degli alleati del Golfo, ma pronti a colpire se falliscono i negoziati”

Washington - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso un attacco militare contro l’Iran che sarebbe stato già pianificato, su richiesta degli alleati del Golfo, in seguito all’avvio di “colloqui seri” in corso tra le parti.

Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe arrivata mentre proseguono i contatti diplomatici su una nuova proposta in 14 punti presentata da Teheran e giudicata “insufficiente” dalla Casa Bianca. Trump ha però avvertito che gli Stati Uniti restano pronti a un “assalto su vasta scala” contro l’Iran nel caso in cui non venga raggiunto un accordo ritenuto accettabile.

Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di forte tensione internazionale e di crescente pressione diplomatica nella regione del Golfo, dove diversi Paesi starebbero cercando di favorire una de-escalation.

Sul piano energetico, Washington ha inoltre annunciato una nuova deroga di 30 giorni relativa al petrolio russo, misura che si inserisce nel quadro delle sanzioni e delle politiche di contenimento già in vigore nei confronti di Mosca.

La situazione resta in evoluzione, mentre la Casa Bianca mantiene aperta la doppia linea tra pressione militare e canali diplomatici.