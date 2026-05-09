Palermo, 16enne uccide il vicino di casa: si costituisce in Questura

Palermo - Un ragazzo di 16 anni ha ucciso nella tarda serata di ieri un uomo di 69 anni a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, in un casolare nei pressi delle rive del fiume Oreto. La vittima è Pietro De Luca, residente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’anziano sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente all’interno della propria abitazione. L’aggressione si sarebbe consumata in pochi istanti e si è rivelata fatale.

Dopo il fatto, il minorenne si è presentato spontaneamente in Questura intorno alla mezzanotte. Agli investigatori avrebbe riferito di essersi “difeso da presunte avance sessuali” e di aver colpito l’uomo durante la colluttazione. Una versione che dovrà ora essere verificata dagli inquirenti.

Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura per i minorenni, sono intervenuti nell’abitazione della vittima, dove hanno trovato il corpo dell’uomo ormai privo di vita. La scena è stata sottoposta ai rilievi della polizia scientifica, impegnata nella ricostruzione dettagliata della dinamica dei fatti.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione quanto accaduto e verificare le dichiarazioni del ragazzo, mentre la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile.