Hantavirus, Oms rassicura su caso KLM: negativo il test dell’assistente di volo. Restano i focolai sulla nave da crociera

Amsterdam - Un’assistente di volo della compagnia KLM, che presentava sintomi lievi compatibili con hantavirus ed era stata ricoverata ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. La conferma è arrivata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Parallelamente, l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha segnalato un nuovo caso sospetto di hantavirus in un cittadino del Regno Unito, individuato sull’isola di Tristan da Cunha, nell’Atlantico meridionale, dove nei mesi scorsi erano sbarcati passeggeri di una nave da crociera.

Resta invece sotto osservazione il focolaio registrato a bordo della nave MV Hondius della compagnia Oceanwide Expeditions. Secondo gli aggiornamenti dell’Oms, sono stati confermati cinque casi, mentre altri tre restano sospetti. Il bilancio complessivo parla di tre decessi tra gli otto casi segnalati.

L’operatore olandese ha riferito che nessun passeggero presenta al momento sintomi e che le persone colpite sono state fatte scendere dalla nave per ricevere assistenza. Nel frattempo, le Isole Canarie si preparano ad accogliere l’imbarcazione: domani è previsto l’arrivo, seguito dal rimpatrio dei passeggeri nei rispettivi Paesi con procedure di controllo sanitario.

Le autorità sanitarie continuano il monitoraggio della situazione, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire origine e dinamica dei contagi.