Kiev sotto un nuovo massiccio attacco russo: droni e missili colpiscono la capitale, almeno tre morti

Kiev - Nella notte Kiev è stata bersaglio di un pesante attacco russo con droni e missili, nell’ambito di una nuova offensiva aerea che ha colpito anche altre città ucraine. Secondo Reuters, l’azione russa fa parte del più esteso assalto con droni dall’inizio della guerra, con oltre 1.560 droni e 56 missili lanciati in due giorni.

La capitale è stata il principale obiettivo dell’offensiva. Le difese aeree ucraine sono entrate in funzione per intercettare i velivoli russi, mentre le autorità hanno segnalato danni in diversi punti della città. Reuters riferisce di almeno tre vittime e circa 40 feriti, oltre a interruzioni di acqua ed elettricità in alcune aree di Kiev.

Tra le conseguenze più gravi dell’attacco c’è il crollo di un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi, dove sono scattate le operazioni di ricerca e soccorso per alcune persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Anche l’AP ha confermato che la capitale è stata colpita duramente e che i soccorritori hanno lavorato per liberare i civili rimasti bloccati nell’edificio.

L’offensiva arriva in una fase di forte pressione militare e diplomatica, con Kiev che continua a sollecitare sostegno internazionale per rafforzare le proprie difese antiaeree. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha denunciato la continuità degli attacchi russi e l’assenza di segnali concreti di de-escalation.