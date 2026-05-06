Caso Chiara Poggi, nuovo fascicolo: Sempio in Procura ma sceglie il silenzio

Pavia - Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, si è presentato questa mattina presso la Procura della Repubblica di Pavia, dove era stato convocato per essere interrogato dai pubblici ministeri. Tuttavia, secondo quanto riferito, non risponderà alle domande degli inquirenti.

La strategia difensiva punta infatti su una “consulenza personologica”, affidata a uno psicoterapeuta, che dovrebbe essere redatta prima dell’interrogatorio del 38enne.

Nel frattempo, sempre a Pavia, è stato ascoltato anche il fratello della vittima, Marco Poggi, nell’ambito degli atti istruttori collegati al nuovo filone investigativo.

Hanno invece già fornito la loro testimonianza, nella giornata di ieri, le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi: l’audizione di una delle due sarebbe durata quasi tre ore.

Gli atti raccolti dagli inquirenti sono considerati preliminari alla possibile chiusura delle indagini su Sempio, con eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Sul fronte giudiziario resta inoltre aperta la prospettiva di una richiesta di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.