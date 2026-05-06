Axios: Washington e Teheran vicine a un memorandum per la fine della guerra

Washington e Teheran sarebbero vicine alla definizione di un memorandum d’intesa di una sola pagina volto a porre fine al conflitto e a stabilire un quadro preliminare per futuri negoziati più dettagliati sul programma nucleare iraniano. Lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi e altre fonti informate sulla vicenda.

Secondo quanto riferito, la Casa Bianca ritiene di essere a un passo da un’intesa con l’Iran su un documento iniziale che potrebbe aprire la strada a una fase diplomatica successiva. Il testo non rappresenterebbe ancora un accordo definitivo, ma un primo passo formale verso una possibile de-escalation.

Le fonti citate da Axios indicano che gli Stati Uniti attendono una risposta da parte dell’Iran su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore. Nonostante ciò, al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo definitivo.

Il negoziato coinvolge indirettamente le capitali di Washington e Teheran e viene descritto come il momento più vicino a una possibile intesa dall’inizio delle tensioni tra le parti, secondo le fonti citate.