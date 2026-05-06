Stretto di Hormuz, attacco a una portacontainer CMA CGM: tensioni e stop temporaneo alle scorte USA

Stretto di Hormuz - Una nave portacontainer della compagnia CMA CGM sarebbe stata “bersaglio di un attacco” nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più sensibili delle rotte commerciali globali.
L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione nell’area del Medio Oriente, dove la sicurezza della navigazione commerciale resta particolarmente esposta.
Nelle stesse ore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso per un breve periodo l’operazione militare americana di scorta alle navi nello Stretto di Hormuz.
Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe legata al tentativo di favorire un’intesa diplomatica con l’Iran per arrivare a una possibile cessazione delle ostilità nella regione.
Trump ha parlato di una sospensione temporanea del cosiddetto “Project Freedom”, definito come il dispositivo di protezione del traffico navale nello stretto, precisando che lo stop servirebbe a verificare la possibilità di finalizzare e firmare un accordo.
La situazione resta in evoluzione, mentre l’area dello Stretto di Hormuz continua a rappresentare un punto cruciale per gli equilibri geopolitici e per il commercio energetico mondiale.