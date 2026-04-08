Varese, catturato Elia Del Grande, fuggito dalla casa-lavoro di Alba

Varese - È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi Elia Del Grande, 50enne protagonista della cosiddetta “strage dei fornai” del 1998, che il giorno di Pasqua era fuggito dalla casa-lavoro di Alba approfittando di una licenza.

Del Grande è stato intercettato alla guida di una Fiat 500 rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Nel tentativo di eludere i controlli, si è fermato davanti a un’abitazione privata lungo la SP18 a Varano Borghi. I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, conducendolo in carcere su disposizione della Procura di Varese.

Durante l’arresto, un militare della compagnia di Gallarate è rimasto lievemente ferito. Secondo quanto ricostruito, Del Grande ha tentato di sottrarre le chiavi al carabiniere e di effettuare un’ultima manovra disperata prima di essere definitivamente immobilizzato.

Elia Del Grande era stato condannato per l’omicidio di padre, madre e fratello, avvenuto nel gennaio 1998, in reazione all’opposizione della famiglia al suo matrimonio con una giovane donna dominicana. La cattura chiude la fuga iniziata durante la licenza pasquale.