Tensioni USA-Iran: due caccia statunitensi abbattuti, raid su un impianto petrolchimico in Iran

Teheran / Washington, 4 aprile 2026 – Si moltiplicano le segnalazioni, al momento non verificate in modo indipendente, di una nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran, con episodi che includono l’abbattimento di velivoli militari, esplosioni in siti industriali e un incidente nei pressi di un impianto nucleare.

Secondo quanto riportato da media iraniani e rilanciato da fonti internazionali, due caccia statunitensi sarebbero stati abbattuti in territorio iraniano nel corso di operazioni militari. Una delle emittenti televisive iraniane avrebbe inoltre annunciato una taglia per la cattura di un pilota ancora disperso, mentre altri due sarebbero stati tratti in salvo.

Alcune ricostruzioni indicano anche il coinvolgimento di un elicottero colpito durante le operazioni, successivamente scomparso dai radar. Il Wall Street Journal The Wall Street Journal riferisce invece che uno dei piloti sarebbe riuscito a eiettarsi dopo aver lasciato lo spazio aereo iraniano.

Sul piano politico, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe dichiarato che l’eventuale abbattimento di velivoli americani non influenzerebbe i negoziati in corso con Teheran, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche.

Parallelamente, si registrano nuove esplosioni nel sud-ovest del Paese. Cinque persone sarebbero rimaste ferite in seguito a deflagrazioni avvenute in un complesso petrolchimico nella zona economica speciale di Mahshahr, nella provincia del Khuzestan. L’agenzia di stampa iraniana Fars News Agency ha parlato inizialmente di un possibile attacco condotto da Stati Uniti e Israele, mentre la Tasnim News Agency ha riferito che diverse strutture sarebbero state colpite.

Le versioni circolate non risultano al momento confermate da fonti indipendenti. Né Washington né Israel hanno rilasciato conferme su eventuali operazioni militari nell’area.

Un ulteriore episodio riguarda il presunto impatto di un missile nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, nell’Iran occidentale. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa TASS, che cita l’Agenzia iraniana per l’energia atomica, un addetto alla sicurezza sarebbe rimasto ucciso, mentre le infrastrutture principali dell’impianto non avrebbero subito danni.

L’impianto di Bushehr, uno dei principali siti nucleari iraniani, è stato più volte al centro di tensioni internazionali. Anche in questo caso, le informazioni diffuse non sono state confermate in modo indipendente.

Le autorità coinvolte mantengono al momento un forte riserbo, mentre le versioni dei fatti restano frammentarie e spesso contraddittorie, in un quadro di crescente tensione geopolitica nella regione del Golfo.