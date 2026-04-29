Tensioni Iran–USA, tra escalation militare e dichiarazioni incrociate: costi, accuse e scenari di crisi

Teheran, Iran - Si intensificano le tensioni tra Stati Uniti e Iran in un contesto segnato da dichiarazioni politiche, ricostruzioni mediatiche e scenari di possibile escalation militare.

Secondo quanto riportato in un’audizione al Congresso, il controllore del Dipartimento della Difesa avrebbe stimato in circa 25 miliardi di dollari il costo complessivo delle operazioni militari statunitensi legate al conflitto, principalmente a causa dell’impiego di missili e munizioni ad alta intensità. La cifra, se confermata ufficialmente, rappresenterebbe una delle prime valutazioni pubbliche sui costi diretti dell’operazione indicata come “Epic Fury”, denominazione che tuttavia non risulta al momento consolidata in documenti ufficiali noti.

Pressioni militari e reazioni iraniane

Nel frattempo, media internazionali e regionali riportano un clima di crescente tensione nello scenario del Golfo. L’emittente iraniana Press TV ha riferito, citando fonti di sicurezza non identificate, la possibilità di “azioni militari senza precedenti” in risposta a un presunto blocco navale statunitense.

Le stesse fonti sostengono che Teheran avrebbe finora evitato una risposta diretta per mantenere aperto uno spiraglio diplomatico, ma che tale fase potrebbe essere prossima a esaurirsi in caso di ulteriore irrigidimento delle posizioni.

Dichiarazioni politiche e retorica di crisi

In parallelo, il dibattito politico internazionale si è ulteriormente acceso con nuove dichiarazioni attribuite al presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe nuovamente criticato la leadership iraniana, parlando della necessità di un accordo sul programma nucleare e di una posizione americana di deterrenza nei confronti di Teheran.

Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro comunicativo già altamente polarizzato, in cui retorica politica e messaggi pubblici contribuiscono ad alimentare l’incertezza sul reale stato dei rapporti tra le due potenze.

Scenario diplomatico ancora aperto

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche internazionali, l’Iran starebbe valutando nuove proposte diplomatiche dopo il rigetto di precedenti iniziative da parte di Washington. Tuttavia, al momento non esistono conferme indipendenti su un avanzamento concreto dei negoziati.

Fonti iraniane citate dai media ribadiscono che “la guerra non è finita”, mentre da parte statunitense si prospetta la possibilità di una fase prolungata di pressione strategica.

Un contesto altamente instabile

Nel complesso, la situazione resta caratterizzata da:

informazioni parziali o non verificabili in modo indipendente,

forte presenza di dichiarazioni politiche contrapposte,

e un quadro diplomatico ancora fluido e privo di conferme ufficiali condivise.

In attesa di sviluppi verificabili da fonti istituzionali e multilaterali, lo scenario tra Stati Uniti e Iran rimane quindi segnato da alta tensione e forte incertezza geopolitica.