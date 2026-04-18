Stretto di Hormuz, tensione tra Iran e Stati Uniti: Teheran annuncia ritorno al “controllo militare”

Stretto di Hormuz - Si riaccende la tensione nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, dopo che le forze armate iraniane hanno annunciato il ritorno della rotta al suo “stato precedente”, con un rafforzamento del controllo militare.

Secondo quanto comunicato da Teheran, la decisione arriva in risposta alla scelta degli Stati Uniti di mantenere un blocco navale nell’area, nonostante un precedente allentamento delle restrizioni da parte iraniana. L’Iran accusa Washington di “atti di banditismo e pirateria” e di mancato rispetto degli impegni internazionali, dichiarando che lo Stretto è ora “sotto la stretta gestione e il controllo delle forze armate”.

Lo Stretto di Hormuz, punto cruciale per il transito del petrolio globale, era stato temporaneamente riaperto dopo la tregua in Libano, ma la situazione resta altamente instabile.

Negoziati sul nucleare e tensioni diplomatiche

Sul fronte diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un accordo con Teheran sarebbe “molto vicino”, sostenendo che l’Iran avrebbe accettato di sospendere il programma nucleare e di trasferire l’uranio arricchito negli Stati Uniti. Restano però incerte le condizioni effettive dell’intesa.

Parallelamente, fonti internazionali riportano tensioni anche tra Stati Uniti e Israele, dopo indiscrezioni secondo cui Washington avrebbe imposto limiti alle operazioni militari israeliane in Libano, circostanza che avrebbe provocato sorpresa a Tel Aviv e richieste di chiarimento alla Casa Bianca.

Scenario internazionale e sicurezza marittima

Nel frattempo, cresce il dibattito sulla sicurezza della rotta. A Parigi si è tenuta una riunione dei cosiddetti “Paesi volenterosi”, con circa cinquanta Stati e organizzazioni, tra cui Cina e India, che hanno discusso la possibilità di una missione navale internazionale a guida franco-britannica per la messa in sicurezza dello Stretto a ostilità cessate.

Gli Stati Uniti, però, mantengono una posizione critica: secondo Trump, la NATO dovrebbe restare fuori dal dossier, definendo l’Alleanza “inutile” nel contesto attuale.

Italia e quadro europeo

Sul fronte italiano, viene chiarito che l’impiego dei cacciamine nel Golfo di Hormuz potrà avvenire solo con autorizzazione parlamentare, in coerenza con le missioni internazionali già in corso come Aspides e Atalanta. Il governo italiano sottolinea una linea prudente, mentre dal fronte dell’opposizione si chiede un mandato delle Nazioni Unite per eventuali interventi nell’area.

Uno scenario ad alta instabilità

La riapertura parziale dello spazio aereo iraniano e di alcuni aeroporti segnala un tentativo di normalizzazione interna, ma il quadro regionale resta estremamente instabile, con lo Stretto di Hormuz nuovamente al centro delle tensioni geopolitiche e del traffico energetico globale.