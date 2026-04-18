Omicidio di Dino Carta a Foggia: si indaga su telecamere e audio, al vaglio l’ipotesi di una vendetta

Foggia - Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Dino Carta, avvenuto lunedì scorso in via Caracciolo a Foggia, mentre la vittima stava portando a passeggio il cane. Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti sui sistemi di videosorveglianza della zona e sulle registrazioni audio acquisite nelle ore della sparatoria.

Il lavoro degli inquirenti si sta sviluppando lungo due direttrici principali. Da un lato, è in corso la mappatura delle telecamere presenti nell’area e nei dintorni, con l’obiettivo di ricostruire i movimenti dell’aggressore, ripreso – secondo quanto emerso – mentre si avvicina al luogo del delitto a bordo di una bicicletta e con il volto coperto. Le immagini già acquisite potrebbero rivelarsi determinanti per identificare il responsabile.

Dall’altro lato, gli investigatori stanno analizzando un file audio estratto da un sistema di videosorveglianza installato in un’abitazione vicina alla scena del crimine. La perizia, affidata ai carabinieri del RIS, punta a chiarire il numero delle persone presenti al momento degli spari, che sarebbero stati esplosi da un gruppo stimato tra tre e quattro soggetti.

Sulle indagini vigila la Procura della Repubblica di Foggia, guidata dal procuratore Enrico Infante. Parallelamente, le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze e segnalazioni, anche attraverso appelli pubblici rivolti ai cittadini affinché forniscano elementi utili.

Sul fronte delle ipotesi investigative resta aperta quella di un possibile movente legato a una vendetta maturata in ambito personale. Gli inquirenti stanno infatti verificando eventuali collegamenti con la morte di un giovane avvenuta circa due anni e mezzo fa, precipitato dal balcone dello stesso stabile in cui viveva la vittima. Si tratta, al momento, di una pista ancora al vaglio.

In attesa di sviluppi, resta centrale l’esito dell’autopsia, attesa nei prossimi giorni. Intanto si intensificano gli appelli alla collaborazione, incluso quello rivolto all’autore del gesto affinché si costituisca.