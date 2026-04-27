Milano, 14enne ferito in strada a Quarto Oggiaro: è grave al Niguarda

Milano – Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere stato trovato ferito nella serata di ieri in via Amoretti, nella zona della stazione di Quarto Oggiaro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Musocco.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il minore – di origini egiziane – avrebbe raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani sconosciuti.

Il ragazzo avrebbe riferito di essere stato accerchiato e colpito, presumibilmente alla schiena e alla testa, con cocci di bottiglia. Dopo l’aggressione, i responsabili si sarebbero dati alla fuga.

Ricovero in codice rosso

Il 14enne è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per identificare gli aggressori.

Sono in corso accertamenti nell’area e l’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza che possano aiutare a chiarire quanto accaduto.