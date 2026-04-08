Maxi operazione della Polizia: 54 arresti in cinque regioni, colpita rete criminale mafiosa

Polizia di Stato

Reggio Calabria - È scattata all’alba una vasta operazione dellache ha portato all’esecuzione di 54 arresti in diverse regioni italiane, nell’ambito di un’indagine coordinata contro un presunto sistema criminale di stampo mafioso.

I provvedimenti sono stati eseguiti in numerose province tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, oltre che in territori extra-regionali come Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.

Le accuse contestate a vario titolo sono particolarmente gravi e comprendono associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, ricettazione, danneggiamento aggravato, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori. Tutti i reati risultano aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione di organizzazioni criminali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’operazione avrebbe colpito un articolato sistema criminale attivo su più territori, con ramificazioni interregionali e capacità di operare in diversi settori illeciti, dal traffico di droga alle estorsioni.

L’operazione rappresenta uno dei più rilevanti interventi recenti contro la criminalità organizzata, con un’azione simultanea su più province e il coinvolgimento di numerosi reparti territoriali della Polizia di Stato.