Guerra in Ucraina, accuse reciproche di violazioni della tregua di Pasqua ortodossa

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Secondo le autorità ucraine, la Russia avrebbe violato il cessate il fuoco 2.299 volte da quando è entrato in vigore. Da parte russa, il ministero della difesa di Mosca sostiene invece che siano state le forze armate ucraine a infrangere la tregua in 1.971 occasioni. Le due versioni restano quindi profondamente contrastanti, senza possibilità di verifica indipendente immediata.



Sul piano politico internazionale, il tema resta centrale anche nelle relazioni diplomatiche europee. Mercoledì 15 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Palazzo Chigi, per un incontro focalizzato sull’evoluzione del conflitto e sulle prospettive di sostegno internazionale a Ukraine.



Intanto, il quadro sul terreno resta segnato da reciproche accuse e da un cessate il fuoco fragile, che conferma quanto sia lontana una stabilizzazione del fronte tra Mosca e Kiev.

Kiev - Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua legata alla Pasqua ortodossa, in un nuovo capitolo di tensione nel conflitto in corso.