Bimbo di 7 anni muore annegato alle terme di Suio: ipotesi risucchio nello scarico della piscina

Castelforte, Latina - Tragedia a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina, dove un bambino di sette anni è morto annegato all’interno di una piscina di un centro termale.
Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed eliambulanza, atterrata nei campi vicini alla struttura, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.
Secondo le prime ipotesi investigative, il bambino potrebbe essere stato risucchiato dal bocchettone di scarico della piscina, dinamica su cui sono ora in corso accertamenti.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto e a verificare eventuali responsabilità.
Come previsto in questi casi, la salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.
0 Commenti