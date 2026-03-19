È morto Umberto Bossi, il “Senatùr” della Lega Nord

Varese - Umberto Bossi, fondatore dellae figura chiave della Seconda Repubblica italiana, si è spento all’età di 84 anni. Nato il 19 settembre 1941 a(Varese), Bossi ha trasformato un movimento territoriale, nato come, in una forza politica nazionale, portando temi come federalismo e autonomia al centro del dibattito politico italiano.

La sua carriera politica nasce nel Varesotto, tra fabbriche, piccola imprenditoria e identità locali. Dopo una breve esperienza nella sezione comunista del PCI di Verghera, Bossi ha creato a Gemonio il suo quartier generale, punto di riferimento per militanti e giornalisti, simbolo di un legame profondo con il territorio.

Tra gli anni Ottanta e Novanta fonda la Lega Lombarda e nel 1989 la Lega Nord, aggregando realtà autonomiste del Nord Italia. Il suo linguaggio diretto e spesso ruvido, unito alla capacità di intercettare il malcontento fiscale e istituzionale, lo ha reso uno dei leader più influenti del Paese. Deputato, senatore, europarlamentare e più volte ministro, il suo soprannome “Senatùr”, nato nel 1987, è diventato simbolo identitario della Lega.

Non sono mancati momenti difficili, dalla malattia nel 2004 alle vicende giudiziarie e politiche che hanno segnato la fase finale della sua carriera. Nonostante il ridimensionamento del suo ruolo politico negli ultimi anni, Bossi resta legato indelebilmente alla storia della Lega e alla trasformazione della politica italiana.

Oggi, Cassano Magnago, Samarate e Gemonio conservano il ricordo concreto di una stagione politica che ha avuto nel Varesotto il suo epicentro, tra comizi, sezioni di partito e una rete di militanti che ha contribuito a cambiare il volto della politica nazionale.