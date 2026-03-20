Salvini ricorda Umberto Bossi: “Mai mollare, mai arrendersi. La Lega è qui grazie a lui”

Roma - Il leader della Lega e vicepremierha reso omaggio a, scomparso il 19 marzo all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. “Lascia tanto. Lascia un’eredità morale, valoriale, spirituale e di battaglia. Mai mollare, mai arrendersi: se si cade, ci si rialza”, ha dichiarato Salvini a, sottolineando l’impatto duraturo del fondatore del Carroccio.

Il segretario del Carroccio ha ricordato come la Lega esista oggi grazie all’idea di Bossi: “Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea. Un’idea geniale, innovativa, rivoluzionaria, democratica e criticata. Noi voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo”.

Salvini ha inoltre evidenziato come la Lega mantenga vivo lo spirito del suo fondatore: “Lui usava spesso l’aggettivo ‘gagliarda’: voglio una Lega gagliarda. Penso che l’abbia costruita bene e la ritrovi ancora bene. Questa Lega gagliarda, in forma determinata, in crescita, ancora oggi spesso sola contro tutti. Però siamo nati così, siamo cresciuti così. Probabilmente ci ha anche irrobustito nella mente e nel fisico”.

In segno di rispetto, tutti gli appuntamenti della campagna referendaria della Lega sono stati annullati sul territorio, mentre la radio storica del partito ha accompagnato le ore del ricordo del Senatùr.