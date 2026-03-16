Bari, comunicazione e ospitalità: successo per l’evento “L’arte di comunicare: tra spazio, obiettivo e algoritmo”

Svoltosi a Bari l’incontro promosso da ValoreCasa Plus e AETB per approfondire strategie, tecnologie e strumenti utili a valorizzare immobili e strutture extralberghiere

Venerdì 13 marzo, presso la sede di ValoreCasa Plus a Bari, si è svolto l’evento “L’arte di comunicare: tra spazio, obiettivo e algoritmo”, un incontro dedicato al mondo delle strutture ricettive, che ha riunito operatori del settore, professionisti e gestori di immobili interessati ad approfondire nuove strategie di comunicazione e gestione delle strutture.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto operativo su come valorizzare immobili e strutture extralberghiere attraverso una combinazione efficace di estetica, tecnologia e strategia imprenditoriale. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i principali strumenti che oggi permettono di rendere una struttura più attrattiva sul mercato turistico, partendo dalla valorizzazione degli spazi fino alle tecniche di gestione dei prezzi e della visibilità online.

Il programma ha visto il contributo di diversi professionisti del settore che hanno approfondito le cinque fasi fondamentali per trasformare un immobile in un progetto ricettivo competitivo e sostenibile. Antonella Pomponio ha illustrato il ruolo dell’home staging come strumento capace di valorizzare gli ambienti e creare un forte impatto visivo per i potenziali ospiti. Claudio Cimaglia ha invece affrontato il tema dello shooting fotografico professionale, elemento decisivo per trasformare l’allestimento di uno spazio in un’immagine capace di comunicare qualità e identità.

Sul fronte digitale, Claudio Cecinati ha approfondito il ruolo del web design e dei siti dedicati alle strutture ricettive, evidenziando come immagini, contenuti e architettura del sito possano incidere in modo significativo sulle performance commerciali. Alex Abate ha invece illustrato le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale applicata alla comunicazione e ai processi creativi, sottolineando come le nuove tecnologie possano diventare un alleato concreto per gli operatori del settore.

A completare il quadro è stato l’intervento di Ivan Longo, che ha affrontato il tema del revenue e price management, illustrando come una gestione strategica dei prezzi rappresenti oggi uno degli strumenti principali per trasformare la visibilità online e il valore percepito di una struttura in risultati economici concreti.

L’incontro ha confermato la crescente attenzione verso una gestione sempre più professionale del comparto extralberghiero e immobiliare, ambiti in cui comunicazione, innovazione tecnologica e competenze manageriali assumono un ruolo determinante.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto di AETB – Associazione Extralberghiero Terra di Bari – Confcommercio Bari Bat e di ValoreCasa Plus, nell’ambito delle attività di promozione e formazione rivolte agli operatori del territorio.