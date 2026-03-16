Israele lancia operazioni terrestri contro Hezbollah e intensifica attacchi in Iran, Teheran denuncia “ecocidio”

L’esercito israeliano ha annunciato questa mattina l’avvio di “operazioni terrestri limitate e mirate” contro Hezbollah nel sud del Libano, mentre sono stati intensificati gli attacchi su vasta scala contro obiettivi in Iran. Il ministro degli Esteri iraniano ha definito gli attacchi israeliani contro depositi di carburante un “ecocidio”, sottolineando i rischi a lungo termine per la salute della popolazione locale. Un drone ha inoltre provocato un incendio vicino all’aeroporto di Dubai.Gli Stati Uniti, nel frattempo, mantengono trattative con Teheran, anche se la guerra entra nella sua terza settimana senza che l’Iran sia ancora pronto a chiudere un accordo di cessate il fuoco. “Sì, stiamo parlando con loro, ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino”, ha dichiarato il presidente Donald Trump ai giornalisti sull’Air Force One, senza precisare ulteriormente la natura dei colloqui.