Bodø/Glimt sorprende l’Inter: 3-1 in Norvegia, frenata l’ottava vittoria consecutiva

Bodø/Glimt

Bodo - Il sogno di otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni si ferma a Bodø: l’Inter cade 3-1 sul campo delnel primo round del playoff di Champions League.

Primo tempo: avvio promettente, ma Fet apre le danze

I nerazzurri partono forte: Lautaro Martínez e Matteo Darmian cercano subito il gol, ma al 20’ Fredrik Fet sorprende la difesa dell’Inter e porta in vantaggio i padroni di casa. Poco dopo, Darmian centra il palo e al 30’ Pio Esposito ristabilisce la parità, accendendo le speranze per il ritorno a San Siro.

Secondo tempo: devastante uno-due del Bodø/Glimt

La ripresa si apre con un’altra occasione per Lautaro, che centra un secondo palo. Tuttavia, il Bodø/Glimt non perdona: in soli tre minuti, l’ex Milan Jens Hauge e Birk Risa Høgh firmano il 3-1 definitivo, infliggendo la prima sconfitta europea della stagione all’Inter.

Ritorno a San Siro: tutto ancora aperto

Il match di ritorno è fissato per martedì prossimo alle 21 a San Siro. L’Inter dovrà ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale di Champions League, con la sfida che si preannuncia intensa e ad alto rischio emotivo.