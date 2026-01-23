Palermo, il 26 gennaio e l’1 febbraio convegno e rievocazione storica dedicati a Ruggero II dal titolo 'Ruggero 1130 – La nascita di un Regno'



PALERMO - Palermo torna protagonista della grande storia medievale con "Ruggero 1130 – La nascita di un Regno", il ciclo di iniziative promosso dall'Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II (CNR2), presieduta da Diego Leggio, dedicato alla figura di Ruggero II d'Altavilla e alla nascita del Regno di Sicilia.





Dopo il successo della prima giornata svoltasi il 21 dicembre, il progetto prosegue con due appuntamenti centrali, patrocinati dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Palermo, nell’ambito del programma del 400+1 Festino di Santa Rosalia (1624–2025).





Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 gennaio alle ore 16.30, con il convegno storico "Ruggero 1130 – La nascita di un Regno" che si terrà presso il Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella. L’incontro vedrà gli interventi degli storici Mariano Lanza e Giuseppe Bagnasco e sarà occasione per presentare il progetto culturale Il mio nome è Ruggero, che farà da filo conduttore alle future iniziative dell’associazione.





Il ciclo si concluderà domenica 1 febbraio, con la rievocazione storica dell’incoronazione di Ruggero II d’Altavilla. Alle ore 16 il Corteo Reale partirà da Porta Felice, farà sosta ai Quattro Canti e raggiungerà il sagrato della Cattedrale di Palermo, dove alle ore 17 avrà luogo la rappresentazione dell’incoronazione. Alla rievocazione parteciperà la duchessa Chiara Fici nel ruolo di Urraca, regina di Castiglia e León.





"L’obiettivo – spiega il presidente Diego Leggio – è restituire al pubblico una lettura storica più consapevole della nascita del Regno di Sicilia, chiarendo passaggi spesso poco noti e valorizzando il ruolo centrale di Palermo come prima capitale del Regno".





Il convegno è a ingresso libero su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: crocenormannaruggeroii@gmail.com – 3886521897.





Le iniziative sono curate dall’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II con il coordinamento del presidente Diego Leggio, affiancato da Maria Pia Esposito (Vicepresidente), Vincenzo Arena (Segretario) e Roberta Strano (Tesoriere). Madrina dell’evento è la duchessa Chiara Fici.





Il progetto si avvale del sostegno e della collaborazione di enti e associazioni culturali che hanno condiviso il percorso di valorizzazione storica, tra cui l’Ordine di San Giorgio – Precettoria di Palermo, il Centro Culturale 2025, AOPCS, l’Ottagono Letterario e il Volley Ficarazzi.





Per info e prenotazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi

Telefono: +393886521897

Ingresso: gratuito su prenotazione (per il convegno)

Dress code: abbigliamento formale (per il convegno)







