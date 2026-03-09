Mosca – Ihanno intercettato e distrutto 163in volo sulle regioni russe durante la notte, secondo quanto riportato dale dalla

Ieri, un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, causando un morto e dieci feriti. Da parte sua, Kiev ha denunciato che le forze russe hanno ferito tre persone e preso di mira i servizi di emergenza in un doppio attacco notturno in un villaggio vicino a Kharkiv.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “nel sud del nostro Paese, nell’ultimo mese e mezzo, le forze ucraine hanno ripristinato il controllo su circa 400-435 km”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha invece definito i rapporti tra Ucraina e Unione Europea come “la coda che scodinzola al cane”, aggiungendo che la crisi ucraina è nata “a causa del sostegno occidentale al colpo di Stato di Kiev”, come riportato dalla Ria Novosti.