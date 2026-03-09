Mosca – I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa e dalla Tass.
Ieri, un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, causando un morto e dieci feriti. Da parte sua, Kiev ha denunciato che le forze russe hanno ferito tre persone e preso di mira i servizi di emergenza in un doppio attacco notturno in un villaggio vicino a Kharkiv.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “nel sud del nostro Paese, nell’ultimo mese e mezzo, le forze ucraine hanno ripristinato il controllo su circa 400-435 km”.
Il presidente russo Vladimir Putin ha invece definito i rapporti tra Ucraina e Unione Europea come “la coda che scodinzola al cane”, aggiungendo che la crisi ucraina è nata “a causa del sostegno occidentale al colpo di Stato di Kiev”, come riportato dalla Ria Novosti.
