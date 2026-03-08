Terremoto di magnitudo 5.5 scuote il Nord-Ovest della Grecia: epicentro vicino a Rodotópi

Roma - Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo, il Nord-Ovest della Grecia. La scossa è stata registrata alle 05:32 ora locale (04:32 in Italia) ed è stata avvertita in diverse zone della regione dell’Epiro.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici, ma le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione.

Epicentro vicino a Rodotópi

L’epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a Sud-Sud/Est della località di Rodotópi, nei pressi della città di Giannina (Ioannina), uno dei principali centri urbani dell’Epiro. La scossa è stata percepita chiaramente anche nelle aree circostanti, senza però causare conseguenze rilevanti.

Analisi dei dati sismici

Le analisi preliminari indicano che il terremoto ha raggiunto magnitudo 5.5, con ipocentro a circa 10 km di profondità. Eventi di questa intensità possono essere distintamente avvertiti dalla popolazione nelle zone più vicine all’epicentro, ma non sempre provocano danni significativi.

Le autorità locali e gli enti di monitoraggio continuano a seguire l’evoluzione della situazione per verificare l’eventuale presenza di repliche sismiche nelle prossime ore.