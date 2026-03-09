Roma, alla Camera dei Deputati successo per l’evento “Libere di scegliere”

ROMA - Nella cornice solenne della Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, il 6 marzo si è svolto l’evento istituzionale “Libere di scegliere”, organizzato dalla giornalista e conduttrice Jessica Fegatilli e dall’avvocata Eufemia Ferrara. Un momento dedicato alla forza della libertà consapevole, al coraggio di scegliere e alla responsabilità di ogni decisione.

Un manifesto culturale ha preso vita tra esponenti della magistratura, della politica e dello spettacolo, ribadendo con chiarezza che ogni scelta consapevole è un atto di libertà, coraggio e dignità.

Tra i premiati: • Valerio de Gioia – magistrato, simbolo di integrità e giustizia

• On. Santori – membro del Parlamento, promotore di valori civili

• On. Laura Ravetto – membro del Parlamento, custode della responsabilità pubblica

• Lisa Di Giovanni – giornalista, voce della verità e dell’informazione

• Anna Maria Giannini – psicologa e professoressa, faro di conoscenza e riflessione

• Vassiliki Tziveli – giornalista e conduttrice, narratrice di storie di coraggio

• Clizia Incorvaia – influencer e autrice, ispiratrice di libertà e autenticità

• Ludovica Pagani – influencer e conduttrice, esempio di determinazione e coraggio

• Sarah Maestri – attrice, interprete di libertà e impegno.

Il premio riconosce l’impegno instancabile nella promozione della libertà, fondamento di rinascita, coraggio e rispetto, valori essenziali per costruire una società consapevole e coraggiosa.