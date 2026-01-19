Milano, inaugurata un'aiuola dedicata ad Ornella Vanoni davanti al Piccolo Teatro Strehler



MILANO - Nella serata di domenica 18 gennaio 2026, a Milano, è stata inaugurata un'aiuola dedicata a Ornella Vanoni davanti al Piccolo Teatro Strehler, in un clima di grande commozione.





La cerimonia, trasmessa in diretta dal programma "Che tempo che fa" su Nove durante lo speciale "Ornella senza fine", ha visto la partecipazione del sindaco Sala, dei familiari dell’artista e dei rappresentanti del Piccolo Teatro.





Fabio Fazio ha ricordato che l’intitolazione dell’aiuola era un desiderio espresso dalla stessa Vanoni, molto legata a questo luogo e alla sua città.