Ucraina: Rustem Umerov guida la delegazione per i negoziati di pace negli Stati Uniti

Kiev – Sarà, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del, a guidare la delegazione ucraina negliper discutere il piano di pace. Umerov si trova oggi inper incontrare figure chiave come, nell’ambito di colloqui finalizzati a individuare le misure necessarie per porre fine al conflitto con la Russia.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che il compito di Umerov è quello di "individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra".

Intanto, a Kiev, continuano gli attacchi russi: nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti che hanno provocato almeno un morto e 11 feriti, mentre il capo di gabinetto ucraino Andriy Yermak ha lasciato l’incarico dopo che la sua abitazione è stata perquisita dagli investigatori dell’agenzia anticorruzione nazionale.

Le autorità ucraine hanno confermato che le indagini su Yermak sono in corso, mentre gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti mirano a creare una roadmap concreta per la pace.