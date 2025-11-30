Ucraina: Rustem Umerov guida la delegazione per i negoziati di pace negli Stati Uniti

Kiev – Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina negli Stati Uniti per discutere il piano di pace. Umerov si trova oggi in Florida per incontrare figure chiave come Witkoff e Kushner, nell’ambito di colloqui finalizzati a individuare le misure necessarie per porre fine al conflitto con la Russia.
Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che il compito di Umerov è quello di "individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra".
Intanto, a Kiev, continuano gli attacchi russi: nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti che hanno provocato almeno un morto e 11 feriti, mentre il capo di gabinetto ucraino Andriy Yermak ha lasciato l’incarico dopo che la sua abitazione è stata perquisita dagli investigatori dell’agenzia anticorruzione nazionale.
Le autorità ucraine hanno confermato che le indagini su Yermak sono in corso, mentre gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti mirano a creare una roadmap concreta per la pace.
