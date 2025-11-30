Quattro morti e diversi feriti in una sparatoria vicino a Stockton

Artiom Photo/Shutterstock

Secondo quanto riferito dalla portavoce dello sceriffo, Heather Brent, tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. Una decina di persone è rimasta ferita e trasportata negli ospedali locali. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi all’interno di un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno.

Al momento non sono stati resi noti dettagli su chi abbia aperto il fuoco né sulle condizioni dei feriti. Le autorità ipotizzano che si possa trattare di un attacco mirato, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire dinamica e movente.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che segna uno dei gravi episodi di violenza armata nella zona.