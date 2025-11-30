Tragico epilogo: ritrovato in Slovenia il corpo di Stefanie P., l’influencer scomparsa in Austria

La vicenda della scomparsa di, influencer austriaca molto seguita sui social, si è conclusa nel modo più tragico. Le autorità dellahanno confermato che il corpo della giovane è stato ritrovato in, ponendo fine a giorni di ricerche e apprensione.

Secondo quanto riferito dalla polizia, a condurre gli investigatori nella zona del ritrovamento sarebbe stato il suo ex fidanzato, un uomo di 31 anni arrestato nei giorni scorsi e sottoposto a lungo interrogatorio. Durante le ore in questura, il sospettato avrebbe indicato il luogo in cui cercare e, secondo la polizia, avrebbe confessato il delitto.

Il quotidiano Kronen Zeitung riferisce che l’uomo avrebbe dichiarato di aver strangolato Stefanie, trasportandone poi il corpo all’interno di una valigia prima di seppellirlo in una zona boschiva oltre il confine. Tuttavia, gli inquirenti precisano che questi dettagli non sono ancora stati confermati ufficialmente.

L’arresto del 31enne era avvenuto lunedì sul lato sloveno del confine, dopo il ritrovamento della sua auto completamente carbonizzata, un elemento che aveva contribuito ad accelerare le indagini sulla sua persona.

Le autorità austriache e slovene proseguono ora il lavoro investigativo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e gli ultimi movimenti della vittima.