Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara. Tra grandi ritorni, debutti e duetti sorprendenti

Sanremo, 30 novembre 2025 – Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Nel corso dell’edizione delle 13.30 del TG1, Carlo Conti – conduttore e direttore artistico della kermesse per la quinta volta – ha svelato i nomi dei trenta Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

L’edizione numero 76 del Festival si preannuncia ricca di ritorni eccellenti, debutti inaspettati e duetti inediti che promettono di animare la competizione.

I 30 Big di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo degli artisti scelti:

Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Marco Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luchè Raf Bambole di Pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA & Aka7even Dargen D’Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo

Un cast tra tradizione e nuove sonorità

Conti ha composto una rosa eterogenea che unisce:

grandi nomi della musica italiana , come Raf, Patty Pravo, Arisa e Renga;

artisti contemporanei molto amati dal pubblico giovane , come Chiello, Nayt, Ditonellapiaga e Samurai Jay;

duetti e collaborazioni sorprendenti , tra cui Fedez con Marco Masini e il ritorno in coppia di LDA & Aka7even;

presenze di forte personalità cantautorale, come Levante, Ermal Meta, Fulminacci e Malika Ayane.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan e alimentato le prime previsioni su chi potrebbe contendersi la vittoria della 76ª edizione.