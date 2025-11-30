Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara. Tra grandi ritorni, debutti e duetti sorprendenti

Sanremo, 30 novembre 2025 – Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Nel corso dell’edizione delle 13.30 del TG1, Carlo Conti – conduttore e direttore artistico della kermesse per la quinta volta – ha svelato i nomi dei trenta Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
L’edizione numero 76 del Festival si preannuncia ricca di ritorni eccellenti, debutti inaspettati e duetti inediti che promettono di animare la competizione.
I 30 Big di Sanremo 2026
Ecco l’elenco completo degli artisti scelti:
-
Tommaso Paradiso
-
Chiello
-
Serena Brancale
-
Fulminacci
-
Ditonellapiaga
-
Fedez e Marco Masini
-
Leo Gassmann
-
Sayf
-
Arisa
-
Tredici Pietro
-
Sal Da Vinci
-
Samurai Jay
-
Malika Ayane
-
Luchè
-
Raf
-
Bambole di Pezza
-
Ermal Meta
-
Nayt
-
Elettra Lamborghini
-
Michele Bravi
-
J-Ax
-
Enrico Nigiotti
-
Maria Antonietta e Colombre
-
Francesco Renga
-
Mara Sattei
-
LDA & Aka7even
-
Dargen D’Amico
-
Levante
-
Eddie Brock
-
Patty Pravo
Un cast tra tradizione e nuove sonorità
Conti ha composto una rosa eterogenea che unisce:
-
grandi nomi della musica italiana, come Raf, Patty Pravo, Arisa e Renga;
-
artisti contemporanei molto amati dal pubblico giovane, come Chiello, Nayt, Ditonellapiaga e Samurai Jay;
-
duetti e collaborazioni sorprendenti, tra cui Fedez con Marco Masini e il ritorno in coppia di LDA & Aka7even;
-
presenze di forte personalità cantautorale, come Levante, Ermal Meta, Fulminacci e Malika Ayane.
L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan e alimentato le prime previsioni su chi potrebbe contendersi la vittoria della 76ª edizione.
