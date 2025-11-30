Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara. Tra grandi ritorni, debutti e duetti sorprendenti

Sanremo, 30 novembre 2025 – Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Nel corso dell’edizione delle 13.30 del TG1, Carlo Conti – conduttore e direttore artistico della kermesse per la quinta volta – ha svelato i nomi dei trenta Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

L’edizione numero 76 del Festival si preannuncia ricca di ritorni eccellenti, debutti inaspettati e duetti inediti che promettono di animare la competizione.

I 30 Big di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo degli artisti scelti:

  1. Tommaso Paradiso

  2. Chiello

  3. Serena Brancale

  4. Fulminacci

  5. Ditonellapiaga

  6. Fedez e Marco Masini

  7. Leo Gassmann

  8. Sayf

  9. Arisa

  10. Tredici Pietro

  11. Sal Da Vinci

  12. Samurai Jay

  13. Malika Ayane

  14. Luchè

  15. Raf

  16. Bambole di Pezza

  17. Ermal Meta

  18. Nayt

  19. Elettra Lamborghini

  20. Michele Bravi

  21. J-Ax

  22. Enrico Nigiotti

  23. Maria Antonietta e Colombre

  24. Francesco Renga

  25. Mara Sattei

  26. LDA & Aka7even

  27. Dargen D’Amico

  28. Levante

  29. Eddie Brock

  30. Patty Pravo

Un cast tra tradizione e nuove sonorità

Conti ha composto una rosa eterogenea che unisce:

  • grandi nomi della musica italiana, come Raf, Patty Pravo, Arisa e Renga;

  • artisti contemporanei molto amati dal pubblico giovane, come Chiello, Nayt, Ditonellapiaga e Samurai Jay;

  • duetti e collaborazioni sorprendenti, tra cui Fedez con Marco Masini e il ritorno in coppia di LDA & Aka7even;

  • presenze di forte personalità cantautorale, come Levante, Ermal Meta, Fulminacci e Malika Ayane.

L’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan e alimentato le prime previsioni su chi potrebbe contendersi la vittoria della 76ª edizione.

