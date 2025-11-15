Rezzato, tragedia sui binari Brescia-Verona: donna di 48 anni travolta da un treno

Rezzato, 15 novembre 2025 – Ieri sera, intorno alle 20, una donna di 48 anni ha perso tragicamente la vita lungo la linea ferroviaria Brescia-Verona, travolta da un treno. Fin dai primi accertamenti, gli inquirenti hanno ipotizzato che non si trattasse di un incidente.

Secondo quanto emerso, poco prima della tragedia la donna aveva confidato a un’amica l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’amica ha prontamente contattato i numeri di emergenza e sono scattate immediatamente le ricerche. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario, purtroppo non è stato possibile fermare la tragedia.

Dalle prime ricostruzioni, la donna si sarebbe recata in un punto vicino al luogo dove, due anni fa, era morto il figlio, amplificando il dolore e il dramma personale che l’ha spinta a un gesto così estremo.

Il pensiero va ora ai familiari e agli amici, colpiti da un dolore inconcepibile. Le autorità hanno aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio della vicenda e garantire il sostegno necessario ai familiari.