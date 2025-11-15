Sinner centra la terza finale consecutiva alle ATP Finals

Torino - Jannik Sinner conferma il suo straordinario momento di forma centrando lagrazie alla vittoria in due set (7-5, 6-2) su Alex De Minaur.

Il primo set è stato combattuto ed equilibrato, con entrambi i giocatori a lottare punto su punto. Nel secondo set, però, Sinner ha imposto il suo ritmo, dominando il gioco e concedendo pochissimo all’avversario.

Domenica alle 18, il tennista azzurro avrà l’opportunità di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, affrontando Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime nella sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Con questa prestazione, Sinner conferma il suo status di protagonista assoluto nel tennis mondiale, pronto a dare battaglia anche nell’atto conclusivo del torneo più prestigioso della stagione indoor.