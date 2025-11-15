Napoli, proseguono le indagini sulla morte di Nunzia Cappittelli a Marianella

Napoli - Proseguono le indagini sulla morte di Nunzia Cappittelli, la 51enne trovata senza vita il 14 novembre nella sua abitazione in piazza Sant'Alfonso, a Marianella, quartiere periferico a nord di Napoli. Gli uomini della Questura di Napoli e del Commissariato di Chiaiano, coordinati dal pm Serio, stanno valutando diverse ipotesi, dall’incidente domestico al possibile femminicidio. Per chiarire le cause del decesso, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, ritrovato intorno alle 15 da un conoscente entrato nell’appartamento attraverso una porta socchiusa. La 51enne era riversa a terra con una vistosa ferita alla testa e accanto una bottiglia di vetro in frantumi.

Nelle prossime ore gli inquirenti sentiranno nuovamente il compagno della vittima, più giovane di qualche anno, nei cui confronti risulterebbero precedenti denunce per maltrattamenti.

La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo approfondito nel mini-appartamento al piano terra dove Nunzia Cappittelli abitava da pochi mesi. I vicini la descrivono come una persona riservata, mai vista in compagnia dell’uomo con cui aveva una relazione. “Era una persona tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale”, racconta don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa di San Giovanni e Sant’Alfonso, che conosceva la vittima da qualche mese.