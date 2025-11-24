Elezioni regionali 2025: tempo scaduto per votare in Veneto, Puglia e Campania, cala l’affluenza

Napoli - Si sono chiusi oggi alle 15 i seggi in Veneto, Puglia e Campania per le elezioni regionali 2025. Con la fine delle operazioni di voto, inizia ora la fase dello spoglio delle schede, che determinerà i successori dei tre “uomini forti” che hanno guidato le rispettive Regioni per anni: Luca Zaia in Veneto, Michele Emiliano in Puglia e Vincenzo De Luca in Campania.

I dati preliminari confermano un calo significativo dell’affluenza rispetto alle tornate precedenti. In Campania ha votato il 43,64% degli aventi diritto (contro il 55,04% del 2020), in Puglia il 41,85% (contro il 56,60%) e in Veneto il 44,46% (contro il 61,22%). Complessivamente, alle urne erano chiamati circa 11,5 milioni di elettori.

Attesa per i risultati in Campania

A Napoli, la segretaria del Pd Elly Schlein si è recata al comitato elettorale di Roberto Fico per seguire le fasi finali dello spoglio. Il primo exit poll è stato accolto con entusiasmo dalla coalizione del centrosinistra presso la sede della Fabbrica Italiana dell’Innovazione. Tra i presenti, oltre alla segretaria dem, anche il deputato Marco Sarracino, la parlamentare M5S Gilda Sportiello e Piero De Luca, segretario regionale del Pd e figlio del presidente uscente.

Con la chiusura dei seggi, ora l’attenzione è tutta rivolta ai risultati, che definiranno il futuro politico delle tre Regioni e dei loro elettori.