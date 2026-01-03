Crans-Montana, indagati i proprietari per omicidio colposo

Crans-Montana - Sale a 14 il numero dei feriti italiani nell’incendio del disco bar Le Constellation a Crans-Montana, mentre rimangono sei i dispersi. Lo ha comunicato oggi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalle autorità svizzere registra 121 feriti, di cui cinque non identificati, e 40 deceduti, quattro dei quali già identificati e restituiti alle famiglie, tutti cittadini svizzeri.

La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori del locale, con le accuse di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo.

Secondo alcuni testimoni, molti giovani sarebbero rimasti intrappolati all’interno del bar interrato: “L’unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta”, raccontano. I proprietari, distrutti dall’incendio “partito dalle candele nelle bottiglie”, hanno assicurato che nel locale “tutto era nella norma”.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le cause dell’incendio e le dinamiche dell’accaduto, mentre le autorità svizzere lavorano per identificare completamente le vittime e assistere i feriti.