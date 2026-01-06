Crans-Montana, rientrate in Italia le salme delle vittime della strage di Capodanno: attesi Mattarella e messa a Roma

Crans-Montana, 6 gennaio 2026 – Sono rientrate ieri in Italia leitaliane della tragedia avvenuta a Capodanno nel bar-discotecaa Crans-Montana. Restano ancora sotto osservazione i, alcuni dei quali in condizioni molto gravi.

Questa mattina il Comune svizzero ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla tragedia. Secondo fonti diplomatiche, il presidente Sergio Mattarella sarà presente venerdì in Svizzera alla cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime. A Roma, intanto, è prevista una messa commemorativa alla quale il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato governo e leader dell’opposizione.

Il locale Le Constellation, devastato dall’incendio, non era stato sottoposto a controlli dal 2020. Il Consiglio comunale della stazione sciistica ha espresso profondo rammarico e ha annunciato misure immediate: il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo nei locali chiusi su tutto il territorio comunale e l’incarico a un ufficio esterno specializzato per effettuare controlli su tutti i 128 esercizi pubblici del comune, compresa la qualità dei materiali, nonostante la legge non lo preveda.

L’amministrazione svizzera ha sottolineato l’urgenza di questi interventi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, a seguito della tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.