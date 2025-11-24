Elezioni Regionali 2025: Centrosinistra conferma Campania e Puglia, centrodestra vince in Veneto

Roma - Le elezioni regionali 2025 hanno confermato i governatori uscenti nelle tre principali regioni del Sud e del Nord-Est: Roberto Fico in Campania e Antonio Decaro in Puglia per il centrosinistra, Alberto Stefani in Veneto per il centrodestra.

Nonostante i successi dei candidati delle coalizioni uscenti, l’affluenza ha registrato un calo significativo rispetto alle elezioni precedenti: in Puglia si è fermata al 41,83% (contro il 56,43% del 2020), in Veneto al 44,64% (contro il 61,16% del 2020) e in Campania al 44,06% (contro il 55,52% del 2020). Complessivamente, erano chiamati alle urne circa 11,5 milioni di elettori.

Questi risultati confermano la stabilità delle coalizioni nelle rispettive regioni, ma evidenziano anche un significativo calo di partecipazione, segnale di crescente disaffezione elettorale che rappresenta una sfida per i futuri governi regionali.