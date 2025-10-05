Trump avverte Hamas: rischio annientamento se non cede il controllo di Gaza

Donald Trump lancia un duro avvertimento ad Hamas: il gruppo rischia il “completo annientamento” se rifiuterà di cedere il potere e il controllo della Striscia di Gaza. Il presidente Usa ha parlato in un messaggio inviato al giornalista della CNN Jake Tapper, commentando la sua proposta di cessate il fuoco in 20 punti, accolta sia da Netanyahu che, secondo Trump, da Hamas, con colloqui in programma domani in Egitto.

Interpellato su cosa accadrebbe se Hamas insistesse a rimanere al potere, Trump ha sottolineato di attendersi “presto” chiarezza sul reale impegno del gruppo palestinese per la pace. Il presidente ha inoltre ribadito la sua speranza che la proposta di cessate il fuoco diventi realtà, affermando di “lavorare duramente per realizzarla”.

Jake Tapper ha chiesto al presidente un commento sull’interpretazione del senatore repubblicano Lindsey Graham, secondo cui Hamas avrebbe in pratica respinto il piano, insistendo sul mantenimento del controllo di Gaza e sul collegamento del rilascio degli ostaggi ai negoziati. Trump ha risposto: “Lo scopriremo. Solo il tempo lo dirà!!!”

Secondo quanto dichiarato da Trump, anche il primo ministro israeliano Netanyahu “è d’accordo” a fermare la campagna di bombardamenti su Gaza e a sostenere la sua visione per il cessate il fuoco.