Elezioni regionali Calabria 2025: affluenza alle 19 del 23,2%, occhi puntati sull’astensionismo

Oggi, domenica 5 ottobre, e domani, lunedì 6, i calabresi sono chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si prevede la partecipazione di circa 1,9 milioni di elettori, con il rischio che l’astensionismo incida sul risultato finale: nel 2021 aveva votato appena il 44% degli aventi diritto.

Alle ore 19 di oggi, la prima rilevazione indica un’affluenza del 23,2%, in leggero aumento rispetto alla stessa fascia oraria del 2021, quando si era registrato il 22,6%. Tra le province, il dato più alto è a Catanzaro, con il 26% di votanti (rispetto al 24,9% della scorsa tornata), mentre a Reggio Calabria l’affluenza è del 24,7% (era 22,4% nel 2021).

I candidati in corsa sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il campo largo di centrosinistra e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare. Questa mattina, Occhiuto ha votato a Cosenza alle 11, Toscano a Gioia Tauro nello stesso orario, mentre Tridico non ha potuto recarsi alle urne perché residente a Roma.

La tornata elettorale proseguirà domani fino alle 15, quando si chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio dei voti.