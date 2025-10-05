Juventus-Milan 0-0: i rossoneri frenano, Allegri con il Milan resta a -2 da Napoli e Roma

Torino - Dopo, il Milan si ferma sull’contro ladi. Il risultato mantiene i rossoneri a, mentre per la Juventus arriva il

Il primo tempo è stato tattico e equilibrato, con occasioni per David, Rabiot e Gimenez, che di testa sfiora il vantaggio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, decisivo Maignan su Gatti, mentre Pulisic spreca dal dischetto calciando alto il rigore del possibile 1-0 al 53’. Nel finale, il neoentrato Leao manca clamorosamente il gol da ottima posizione.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri e conferma la Juve di Tudor tra le prime inseguitrici in campionato.